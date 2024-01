Senioren in Meerbusch Caritas-Pflegestation nach Umzug zufrieden

Vor einem Jahr zog die Caritas-Pflegestation von Osterath nach Strümp in neue Räume. Der Aufwand hat sich gelohnt. „Wir fühlen uns hier wohl in einer hellen, freundlichen Umgebung“, sagt Elsa Peerebooms, Leiterin der Caritas-Pflegestation in Meerbusch. Ein großer Vorteil an dem neuen Standort sei außerdem, dass die Kollegen der Tagespflege Franziskus, des Hausnotrufs und des fahrbaren Mittagstischs im Gebäude gleich nebenan säßen. „Wir haben schon seit Jahrzehnten zusammengearbeitet. Vorher haben wir uns gelegentlich beim Ankommen und Abfahren auf dem Parkplatz getroffen. Jetzt haben wir einen richtigen Kontakt und ein nettes Miteinander“, erklärt die Leiterin. Und davon profitieren auch die Kunden und Patienten der Caritas-Angebote.