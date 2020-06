Gastronomie : Café Schwarz überbrückt Krise mit kreativen Ideen

Büderich Von der Corona-Krise ist die Gastronomie besonders stark getroffen. Für Heike Schwarz, Inhaberin von Café Schwarz, ist es schwer, kostendeckend zu arbeiten. Sie versucht es mit einigen kreativen Ideen.

Die Erinnerung an den Optimismus und die Schaffenskraft ihrer Mutter gibt Heike Schwarz den Mut, den traditionellen Betrieb auch mitten in der Trauer um den Verlust der Familien-Chefin an die Corona-bedingten Vorgaben anzupassen, den wegfallenden Hotel-Betrieb aufzufangen und dem Café Schwarz trotzdem eine Zukunft zu geben. „Mein Team ist in Kurzarbeit, aber es steht komplett hinter mir. Wir sind eine Familie. Für diesen Zusammenhalt bin ich allen sehr dankbar“, lobt Heike Schwarz.

Trotzdem sei es schwer, wenigstens kostendeckend zu arbeiten. Sie versucht es mit einigen kreativen Ideen – so steht der Wochenmarkt-Wagen jetzt zusätzlich am Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr am Restaurant an der Niederdonkerstraße 74: „Wir bieten dort wie auch samstags zu den Backwaren zwei, drei Gerichte zum Mitnehmen an.“ Am Wochenende – von Freitag bis Sonntag – ist das Restaurant mit einer reduzierten Speisekarte geöffnet. Wer dort essen möchte, benutzt einen separaten Ein- und Ausgang und muss sich den geltenden Vorgaben anpassen.