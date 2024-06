“Café Miteinander“ Ein Café als ökumenisches Vorzeige-Projekt

Nach einigen Überlegungen, wo sich wöchentlich 40 bis 50 Menschen treffen könnten – der Pfarrsaal ist durch die Baustelle nur über eine Rampe zu erreichen – fragte Pfarrer Berning in der Evangelischen Kirchengemeinde an: „Erst dachten wir an den Saal der Bethlehem-Kirche. Als es aber letztendlich möglich war, das dazugehörige „Café Leib und Seele“ zu nutzen, war ich sehr erleichtert über diese Lösung auf ökumenischer Basis.“