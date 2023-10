Fahrradcafé in Meerbusch Cycle Collective lädt Radbegeisterte zu Vorträgen ein

Am 3. November wird dann der Extremsportler Holger Röthing das Fahrradcafé besuchen und über seine Teilnahme am „Race Across America” berichten. Bei diesem Radrennen müssen die Teilnehmer eine Strecke von über 5000 Kilometern zurücklegen. 2012 schaffte Röthing dieses enorme Pensum als Einzelfahrer in elf Tagen und kam als bester Deutscher ins Ziel. Wie er das geschafft hat, wird der Ultracyclist, der auch das Cycle Cafe in Velbert betreibt, ab 19.30 Uhr berichten.