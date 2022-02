Kriminalität in Meerbusch : Betrunkener randaliert in Büderich im Bus

Die Polizisten brachten den Randalierer zur Wache. Foto: Michael Scholten

Büderich An der Bushaltestelle am Laacher Weg hat ein Busfahrer am Freitagnachmittag (11. Februar) die Polizei zu Hilfe geholt. Ein betrunkener Fahrgast hatte andere Kunden angepöbelt und sich geweigert, den Bus zu verlassen.

Ein betrunkener Mann hat am Freitagnachmittag in einem Bus in Büderich randaliert. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. An der Bushaltestelle am Laacher Weg rief ein Busfahrer am Freitag um kurz vor 15 Uhr die Polizei zu Hilfe. Ein deutlich alkoholisierter Fahrgast hatte andere Kunden angepöbelt und weigerte sich, den Bus zu verlassen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten mussten den 33-jährigen Mann aus dem Bus begleiten, wogegen dieser sich nach Kräften wehrte.

Sein zunächst eher passiver Widerstand schlug außerhalb des Busses in Aggression um. Der Randalierer versuchte, die Beamten zu schlagen und durch Kopfstöße zu verletzen. Er musste zu Boden gebracht und fixiert werden.

Bei einer Überprüfung seiner Personaldaten stellte sich heraus, dass der Mann bereits in der Vergangenheit wegen Widerstandes gegen Vollstreckungspersonen in Erscheinung getreten war und über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt.