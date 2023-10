Kultur in Meerbusch Buretheater feiert am Freitag Premiere im Wasserturm

Neben der Permiere am 6. Oktober um 20 Uhr wird „Die Frollets kohme“ im Forum Wasserturm an allen Wochenenden im Oktober gezeigt, jeweils freitags und samstags um 20 Uhr sowie Sonntags um 18 Uhr. Weitere Termine sind der 1. November, 18 Uhr, sowie der 3. und 4. November, jeweils 20 Uhr. Für alle Vorstellungen sind noch Karten vorhanden – eine Übersicht gibt es auf der Website des Theaters unter http://www.buretheater.de. Zu erwerben sind die Karten zum Preis von 16 Euro im Vorverkauf bei der Buchhandlung Mrs. Books, Hauptstraße 35, in Lank. Außerdem verlost das Lotumer Buretheater Freikarten für die Premiere. Dazu können Interessierte am Tag vor der Aufführung – also am Donnerstag, 5. Oktober, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr, unter der Nummer 02150 206588 anrufen und mit etwas Glück jeweils zwei von 20 Karten kostenlos bekommen.