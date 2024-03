Saubermonat März Naturschützer sammeln Müll am Rheinufer

Langsam neigt sich der Saubermonat März dem Ende zu, doch noch immer finden in Meerbusch mehrere Aktionen statt, um in der Stadt für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Mit Beginn des Frühlings lädt die Stadt alle Bürger ein, etwa an Müllsammelaktionen teilzunehmen. Mehrere Vereine sind diesem Aufruf in den vergangenen Wochen gefolgt. Auch die Ortsgruppe Meerbusch der Naturschutzorganisation BUND nimmt am Saubermonat teil und trifft sich am kommenden Samstag, 23. März, von 10 bis 12 Uhr zur Aufräumaktion.