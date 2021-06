Natur in Meerbusch : BUND möchte Vorkommen von Glühwürmchen erfassen

Meerbusch Wer die leuchtenden Käfer in Meerbusch beobachtet, den bittet die Naturschutzorganisation, ihr den Ort zu melden. Die Insekten sind wie viele andere auf dem Rückzug.

(stz) Früher waren Glühwürmchen an schönen Sommerabenden kein seltener Anblick. Heutzutage sind die leuchtenden Tierchen aber schon etwas Besonderes. „Glühwürmchen sind erst mit Einsetzen der Dämmerung zu sehen, derzeit gegen 22.30 Uhr. Viele sitzen dann schon nicht mehr in ihrem Garten“, sagt Astrid Hansen. Sie selbst konnte am Wochenende in ihrem Garten in Bovert die leuchtenden Käfer beobachten und engagiert sich beim BUND für den Erhalt der Glühwürmchen. Die besten Chancen diese zu beobachten, gibt es in diesen Tagen. Ende Juni, um den Johannistag herum, erleuchten sie die Wiesen von der Dämmerung bis etwa Mitternacht.