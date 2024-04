Meerbuscher Naturschützer rufen auf Torffreie Gartenerde schützt die Umwelt

Einst machten die Moore in Deutschland rund 1,5 Millionen Hektar aus, was der Größe von Schleswig-Holstein entspricht. Rund 95 Prozent der heimischen Moorlandschaften sind bereits zerstört. Grund dafür sind unter anderem die Trockenlegung, um Platz für die Landwirtschaft zu gewinnen, die Regulierung von Flüssen und die Entnahme von Trinkwasser. Torf wurde in den Mooren zunächst in kleinerem Maße als Brennmaterial abgebaut, später dann großflächig für Garten- und Blumenerde. Durch die anhaltende Nachfrage nach preisgünstiger Blumenerde auch hierzulande werden heute großflächig Moorlandschaft in Osteuropa zur Torfgewinnung abgebaggert, was die klimatischen Auswirkungen weiter verschärft.