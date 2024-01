Bauarbeiten in Meerbusch Bürgersteige werden nach Glasfaser-Ausbau wiederhergestellt

Mehrfach hat es in diesem Zusammenhang bereits Beschwerden aus der Anwohnerschaft gegeben, wonach die Straßen und Wege nach Abschluss dieser Arbeiten nicht in einem guten Zustand hinterlassen wurden. Diesen Anmerkungen hat sich die Stadt angenommen, wie Daniel Hartenstein jetzt im Mobilitätsausschuss erklärte. Der Bereichsleiter Straßen und Kanäle bestätigte, dass viele Gehwege „nach dem Glasfaser-Ausbau nicht mehr so gut aussehen wie davor“.