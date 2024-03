Gesellschaft in Meerbusch Deutliche Worte beim Frühjahrsempfang

Den Tatsachen lokal wie global entsprechend, fand Bürgermeister Bommers in seiner Ansprache jedoch auch deutliche Worte. „Nur zu gern atmen wir am Ende des Winters auf, planen das junge Jahr und hoffen zuversichtlich auf das Beste. Doch nach wie vor gehen uns die schrecklichen Bilder des Krieges in der Ukraine nicht aus dem Kopf“, so Bommers. Man fühle sich machtlos – doch auch eine kleine Kommune wie Meerbusch muss in dieser Situation Haltung beweisen – und das habe man in den vergangenen Monaten getan. Seit einigen Wochen verbindet Meerbusch mit der ukrukrainischen Stadt Fastiv die dritte offizielle Städtepartnerschaft – und aus allen drei Partnerstädten waren nicht nur Vertreter des interkulturellen Austausches, sondern auch die Generalkonsule der jeweiligen Länder zum Frühjahrsempfang gekommen. Iryna Shum, Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, sprach ihren Dank im Namen ihrer rund 600 Landsleute aus, die vor dem Krieg nach Meerbusch geflohen sind. „Wir stehen zusammen. Die neue Partnerschaft zwischen Meerbusch und Fastiv gibt Kraft und Hoffnung“, so Shum.