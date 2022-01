Natur in Meerbusch : Meerbuscher sollen 60 Minuten lang Vögel zählen

Natur in Meerbusch

Meerbusch Am Donnerstag startet die zwölfte „Stunde der Wintervögel“. Auch die Nabu Ortsgruppe Meerbusch ruft dazu auf, sich an der bundesweiten Aktion zu beteiligen.

(ena) Am Donnerstag, 6. Januar, startet wieder Deutschlands größte Vogelzählung. Auch Naturfreunde aus Meerbusch können bei der bundesweiten Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ dabei sein. Die viertägige Aktion läuft von Donnerstag bis Sonntag, 6. bis 9. Januar 2022.

Bereits zum zwölften Mal ruft der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Bürger dazu auf, 60 Minuten lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und den Organisatoren zu melden. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen.

Die Wintervogelzählung funktioniert ganz einfach, erklärt Heike Höltkemeier von der Nabu-Gruppe Meerbusch: Von einem ruhigen Beobachtungsplätzchen aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können dann im Internet unter www.NABU.de/onlinemeldung bis zum 18. Januar gemeldet werden, die Ergebnisse werden dort ausgewertet. Zudem ist am Samstag und Sonntag (8. und 9. Januar) von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800-1157115 geschaltet. Die „Stunde der Wintervögel“ ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands, bei der möglichst viele Menschen gemeinsam große Datenmengen sammeln und so wichtige Hinweise zur Entwicklung der heimischen Vogelbestände geben. „Wo kommen Sie vor, wo sind sie häufig und wo selten geworden, wie wirkt sich der Klimawandel auf die Wintervögel aus?“ Diesen Fragen möchte der Nabu nachgehen, um sich für den Schutz der Vögel stark zu machen. Die Naturschutzorganisation regt an, es sich mit einem Notizblock und Stift gemütlich zu machen, bei Bedarf ein Fernglas zu zücken.