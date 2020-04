Lank-Latum : Meerbuscher können Patenschaft für Blühstreifen übernehmen

Lank-Latum Nach der Premiere im vergangenen Jahr beteiligen sich nun 14 Landwirte mit 34 Parzellen in allen Ortsteilen. Die Saatmischung wurde verbessert.

Rund 400 Meter lang und sechs Meter breit ist der erste Blühstreifen, der kurz vor Ostern am Feldrand in Lank-Latum eingesät wurde. „In spätestens zwei Wochen wird man dort etwas sehen“, sagt Landwirt Frank Neukirchen, der im Team der Meerbuscher Blühstreifen-Aktion für die Saatmischung zuständig ist. „Wir haben die Mischung in diesem Jahr optimiert.“ Neu enthalten sind etwa Klatschmohn, Kornblume und Wiesenmargherite. „Außerdem die Ringelblume, die bis in den Herbst blüht.“