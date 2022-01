Mobilität in Meerbusch : Ideen für die mobile Zukunft

Meerbusch Die Stadt veranstaltet am 2. Februar einen ersten offenen Bürger-Workshop zum geplanten Meerbuscher Mobilitätskonzept. Angesichts der aktuellen Pandemiesituation läuft der Abend in digitaler Form.

(RP/ena) Politik und Stadtverwaltung arbeiten derzeit intensiv an einem Mobilitätskonzept für Meerbusch: Am Mittwoch, 2. Februar, 18 bis 20.30 Uhr, gibt es dazu den ersten offenen Bürger-Workshop, an dem alle Interessierten teilnehmen können. Angesichts der aktuellen Pandemielage läuft der Abend diesmal in digitaler Form. Das hat am Dienstag ein Sprecher der Stadt mitgeteilt.