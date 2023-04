Meerbusch Bürger gegen Fluglärm stellen mehr Nachtflüge fest

Der Verein Bürger gegen Fluglärm hat zur ersten Reisewelle mit Beginn der Osterferien einen Anstieg bei verspäteten Flugzeugen am Flughafen Düsseldorf registriert. So weise die Homepage des Flughafens von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 2. April, 25 Landungen nach 23 Uhr aus. Hingegen seien es im letzten vergleichbaren Wochenende vor Corona im Jahr 2019 nur 13 Landungen nach 23 Uhr gewesen. Georg Regniet, der für die Bürger gegen Fluglärm die Flugbewegungen beobachtet, weist darauf hin: „Wir hatten in 2019 aber rund 50 Prozent mehr Verkehr als in diesem Jahr, und trotzdem sind jetzt die Verspätungen größer.“