Verspätungen stören Anwohner Fluglärmgegner: „Schlimmer als vor Corona“

Mit seiner Lage westlich des Düsseldorfer Flughafens sind die Bürger in Büderich, aber auch in anderen Stadtteilen stark vom Lärm der Starts und Landungen betroffen. Vor allem in den späten Abend- und Nachtstunden, wenn eigentlich kein Flugbetrieb mehr vorgesehen ist, fühlen sich viele Anwohner des Flughafens von den Fliegern gestört. Deswegen überwacht die Bürgerinitiative seit Jahren diese Flugbewegungen sehr genau. Die aktuellen Zahlen, die der Verein vorlegt, ergeben, dass es im Vergleich zum Vorjahr am Düsseldorfer Flughafen 9,5 Prozent mehr Flüge gab als 2022, aber noch immer rund 35 Prozent weniger als 2019 vor Corona – und dies, so die Meinung der Fluglärm-Gegner, sei der einzig zielführende Vergleich für die aktuelle Lage.