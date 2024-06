Turnier in Düsseldorf Büdericher Hobbykicker laufen in EM-Fanzone auf

Unterdessen haben die FFB jetzt auch ihr neues Projekt „Walking Football“ ins Leben gerufen. Die langsamere und körperlose Variante des Fußballs richtet sich vor allem an ältere Menschen. Am Dienstagvormittag fand auf dem „Kuki“-Spielfeld am Büdericher Eisenbrand das erste Zusammentreffen statt, an dem zwölf Spieler teilnahmen. „Wir haben von anderen Vereinen gehört, dass es lange gedauert hat, bis bei ihnen das Ganze in Schwung gekommen ist. Daher sind wir froh, dass es bei uns so gut angenommen wird“, sagt Peters. Ab sofort werden sich die „Geh-Fußballer“ jeden Dienstag um 10.30 Uhr zum Training treffen. „Wir freuen uns, wenn noch weitere Interessierte dazustoßen“, so Initiator Werner Brors.