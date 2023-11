Karneval in Meerbusch Jetzt tanzen auch die alten Pänz

In Meerbusch freuen sich die Jecken mit dem heutigen Samstag, 11.11., auf den Start in die fünfte Jahreszeit. Neben dem Straßenkarneval, der in den tollen Tagen seinen Höhepunkt hat, findet das närrische Treiben auch in den Sälen statt. Hier stehen Büttenreden, viel Musik und natürlich die Show- und Gardetänze der einzelnen Karnevalsvereine im Programm. So auch bei den Büdericher Heinzelmännchen. Die Heinzelmännchen haben eine junge, flotte Tanzgarde, die ihr Können gerne bei den eigenen Sitzungen präsentiert. Die Mädchen trainieren für ihre Auftritte fleißig das ganze Jahr über, um dann in der Session fit zu sein und richtig Schwung in die Festsäle zu bekommen.