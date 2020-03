Zeugen gesucht : 200.000-Euro-Porsche in Büderich geklaut

Anfang vergangener Woche wurde aus einer Tiefgarage in Büderich ein 200.000 Euro teurer Porsche-Oldtimer gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls, der Eigentümer verspricht einen Finderlohn.

Ein Freund rief ihn am Freitagmittag an, um sich nach dem Urlaub von Ralf Kiwit zu erkundigen, da das Opfer zuvor drei Wochen in Spanien verbracht hatte. Dabei erwähnte der Freund beiläufig, dass er die Rückkehr von Ralf Kiwit bereits am Fehlen des Porsches in der Tiefgarage, die auch von ihm genutzt wird, bemerkt habe. Doch das lag nicht an einer spontanen Spritztour des Besitzers, sondern an einem Diebstahl des Sammlerstücks. Da der besagte Freund das Fahrzeug am Sonntagabend noch in der Tiefgarage gesehen hatte, muss sich der Diebstahl zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen ereignet haben. Die Garage ist von außen nicht einsehbar, weshalb Kiwit vermutet, dass Profis am Werk waren. „Die Diebe müssen Kenntnisse von der Tiefgarage gehabt haben.“