Meerbusch-Büderich : Heinzelmännchen radeln um die Welt

In der Halle der Gärtnerei von Toni Selders feierten (v.l.) David Burkhardt sowie Gisela und Michael Machner das Richtfest des neuen Mottowagens. Foto: Endermann, Andreas (end)

Meerbusch Die Büdericher Karnevalisten feierten das Richtfest ihres Mottowagens, der wieder ein Hingucker geworden ist.

Von Monika Götz

Für die Wagenbauer Gisela und Mike Machner sowie die vielen helfenden Hände beginnt die Karnevalssaison nicht erst am 11. November. Bereits im Juni wird jeweils an den Wochenenden damit begonnen, den Rosenmontagswagen an das Motto der Landeshauptstadt anzupassen. „Wir feiern in diesem Jahr Jubiläum, sind 1 x 11 Jahre als Wagenbauer für die KG Heinzelmännchen Büderich aktiv“, erzählen die Machners. Noch immer macht ihnen die Arbeit Spaß: „In den Pausen gibt’s auch mal ein Würstchen zur Stärkung.“ Kein Wunder also, dass der Rosenmontagswagen wieder ein Hingucker geworden ist.

Mit ihm und den abgebildeten Radfahrern zeigen die Heinzelmännchen in Anlehnung an das Sessions-Motto „Unser Rad schlägt um die Welt“: „Wir fahren gemeinsam mit dem Fahrrad um die Welt“. Dass sie auf dieser Reise ihre Heimat nicht vergessen, ist deutlich zu sehen – auf der Wagenrückseite prangt eine prächtige Torte zu Meerbuschs 50. Geburtstag. „Das gefällt mir sehr“, sagt Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage. Sie ist den Büdericher Heinzelmännchen ohnehin treu: „In diesem Jahr fahre ich zum 13. Mal auf dem Wagen mit.“ Da ist es gut, dass die Karnevalsgesellschaft für den Session-Höhepunkt bestens gerüstet ist. An den Helau-Rufen allerdings muss noch etwas getan werden. „Das war nichts“, urteilt Prinz Axel I., der mit Venetia Jula und Gefolge gekommen war, um mitzufeiern. Mit dem zweiten Versuch zeigte er sich zufrieden und dankte dem Narrenvolk: „Wir werden überall mit sehr viel Herzlichkeit empfangen.“

Info So geht es bei den Heinzelmännchen weiter 20. Februar, 15 Uhr Altweiberparty im Gasthaus Krone. Eintritt frei 23. Februar, 11.30 Uhr Karnevalistischer Gottesdienst. Kostümierung erwünscht. St. Mauritius-Kirche 24. Februar, 17 Uhr Rosenmontag-Afterzochparty mit viel Musik. Gasthaus Krone. Eintritt frei 26. Februar, 19 Uhr Hoppeditz-Beerdigung und Fischessen. Gasthaus Krone (Platzreservierung beim Wirt)

Gefühlvoll war auch der Abschied der Prinzenabordnung. Das kräftige Helau galt „dem schönen Büderich“ und Prinz Axel nahm seine in der Menge mitfeiernde Büdericher Lebensgefährtin Heike Endemann fest in den Arm: „Wir sehen uns in diesen Tagen sehr selten.“ Vor dem Abschied wurden Orden vergeben – unter anderem an Andrea Dollak und Gunda Volkerts. Sie sind besonders eifrige Helfer, wenn es um den Wagenbau geht und wurden dafür von CC-Präsident Michael Laumen ausgezeichnet. „Hier bin ich besonders gern, das ist mein Heimatverein“, sagt Laumen, seit über 50 Jahren Mitglied der KG Heinzelmännchen.

Feiern können die Büdericher Karnevalisten – das haben sie zum Richtfest wieder bewiesen. Das Bundesfanfarencorps und die Rheinfanfaren sowie DJ Stefan Stechmann sorgten für den musikalischen Rahmen, die seit 55 Jahren als Freunde nach Büderich kommenden Mitglieder „de Narrenkap“ aus dem niederländischen Velp stiegen bestens gelaunt aus dem Bus und Christina Krack sowie Sabine Riedel von der KG Rot-Weiß Rheydt-Dorfbroich 1938 amüsierten sich ebenso, wie etliche Mitglieder der KG Blau-Weiss Büderich. „Die Halle ist voll und die Stimmung wieder großartig“, sagte der routiniert durchs Programm führende Heinzelmännchen-Präsident David Burkhardt. Als Vorsitzende betonte Ute Eidinger die Qualität der Tanzgarde: „Jugendarbeit lohnt sich immer. Wir haben einige neue Mädchen dabei.“ Und mit der siebenjährige Asya sogar eine Solistin.