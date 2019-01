Im Herzen von Büderich: Das Ferien-Finale auf der Winterwelt

Bis Sonntag steht die Budenstadt im Herzen von Büderich. Nicht nur den kleinen Besuchern wird dort viel geboten.

Wenn die Weihnachtsfeiertage auch vorbei sind, so herrscht auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich doch noch reges Treiben: Die Winterwelt begeistert – auch noch nach dem Jahreswechsel. Bis Sonntag einschließlich haben die Buden rund um die Eislaufbahn dort geöffnet und laden ebenso wie die Almhütte zu Glühwein, Reibekuchen, Süßigkeiten und anderen Leckereien ein.

Zu den Ausstellern mit den schönsten Buden auf dem Areal zählt der Düsseldorfer Künstler Frank Lötfering, der ans Düsseldorfer Rheinufer gespültes Treibholz sammelt und darauf zumeist beliebte Düsseldorfer Motive malt. Sein Stand ist ein Hingucker, bunt, und trotzdem urig. „Ich male seit 30 Jahren“, sagt der Künstler, der auf vielen Märkten in der Region unterwegs ist, sofern er nicht in seinem Atelier arbeitet. Die Winterwelt im Herzen von Büderich war eine Premiere: „Ich bin zum ersten Mal als Aussteller dabei.“ Was er von der langen Laufzeit der Winterwelt halten soll, weiß er noch nicht so recht. „Ich bin selbst neugierig, ob bis zum Ende viele Besucher kommen werden“, erzählt er. Grundsätzlich würden sich viele Meerbuscher für seine Kunst interessieren, wenn er eben auch nur Motive aus Düsseldorf und nicht aus Meerbusch zeigt. Doch auch das ist Heimat für die Meerbuscher – und für die Besucher aus umliegenden Städten wie Kaarst. Olaf Fiebig und Oliver Reinecke kommen aus Kaarst und haben die Meerbuscher Winterwelt gezielt angesteuert – und zwar nach Weihnachten. „Wir wollen hier die letzten Tage der Weihnachtsferien mit unseren Kindern genießen. Sie können sich auf der Eisbahn austoben“, sagen die beiden Familienväter unisono und stoßen mit Glühwein, Kinderpunsch und Kakao an. „Das mit der Eislaufbahn ist überhaupt eine gute Idee“, sagt Oliver Reinecke. „Man kann schon mehrere Stunden hier verbringen.“Geöffnet hat die Winterwelt bis zum 6. Januar täglich von 12 bis 21 Uhr.