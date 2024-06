Freizeit in Meerbusch Bücher stöbern beim Feierabendmarkt

Meerbusch · Zum dritten Mal gibt es am Dienstag, 11. Juni, einen Feierabend-Markt in Meerbusch. Diesmal auf dem Alten Schulhof in Lank-Latum. 15 Essens- und Getränketrucks sollen von 17 bis etwa 22 Uhr fröhlich gestimmtes und vor allem auch hungriges Publikum in den Ortskern locken.

10.06.2024 , 17:39 Uhr

In der Buchhandlung von Maxi von Zittwitz gibt es am Dienstag auch Prosecco. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

„Und danach eine Runde stöbern und quatschen bei Mrs.Books, mit einem Glas Prosecco oder Apfelschorle ab etwa 18 Uhr“, wirbt Inhaberin Maxi von Zittwitz. Die Buchhandlung habe an diesem Tag länger geöffnet.

(sug)