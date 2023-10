Handel in Meerbusch Mrs. Books in Osterath schließt

Für Inhaberin Maxi von Zittwitz und ihr Team in Osterath ist es ein schwerer Schritt. Am Tag der Deutschen Einheit hatte sich die Buchhändlerin ein Herz gefasst und die Nachricht in einem Newsletter an die Kunden und in den Sozialen Medien verbreitet: „Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, denn es gibt keinen guten Weg, diese Nachricht zu überbringen: Wir werden unsere Osterather Filiale zum 31. Oktober schließen.“