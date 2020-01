Pläne : Bald Baustart für Brücke am Latumer See

Das alte Holz soll wiederverwertet oder an Künstler verschenkt werden. Foto: ena

Der Heimatkreis trägt die Kosten und will die fertige Brücke der Stadt schenken. Die kümmert sich parallel um den Bau der zweiten, kleinen Brücke im selben Stil. Denn das Areal rund um den See soll insgesamt aufgewertet werden.

Nur ein paar Holzteile am Wegesrand, an einigen hängt zerfetztes rotes Flatterband, erinnern noch an die Brücke am Latumer See. Die marode Holzkonstruktion wurde bereits Ende April abgebaut. Geplant war, dass der Nachfolger noch 2019 fertig sein sollte – Nikolaus war als Termin angedacht. Daraus wurde jedoch nichts. Denn es dauerte fast sechs Monate, bis die Baugenehmigung schließlich am 22. November 2019 erteilt wurde.

Über diese Senke führte noch im Frühjahr 2019 eine marode Holzbrücke. Zuletzt war sie gesperrt, weil sie einsturzgefährdet war. Foto: ena

„Das war leider lange“, sagt Franz Jürgens, Vorsitzender des Heimatkreises Lank. Der Verein finanziert den Brücken-Neubau über einen privaten, anonymen Sponsor komplett eigenständig und will die rund 30 Meter lange Brücke anschließend der Stadt Meerbusch schenken. Jetzt soll es entsprechend schnell weitergehen. „Wir versuchen auf jeden Fall, bis März fertig zu sein“, sagt Jürgens. Denn dann endet die vegetationsfreie Zeit, danach darf dort nicht mehr gearbeitet werden.

Aktuell sind auch die baufälligen Aussichtsplattformen am Ufer des Sees mit einem Bauzaun eingerüstet. Foto: ena

Noch in diesem Monat soll das Bodengutachten vorliegen, das Voraussetzung für die Berechnung der Statik ist. Parallel läuft die Ausschreibung für den Wiederaufbau. „Wir suchen eine Firma, die gute Qualität zu einem günstigen Preis abliefert“, beschreibt Jürgens die Kriterien. Zudem soll der Bau nachhaltig sein: Die alten Trägerbalken sollen – zumindest in Teilen – in den Neubau eingearbeitet werden. Jürgens: „Falls das nicht möglich sein sollte, wird das Holz auf Bitten der Stadt Künstlern zur Verfügung gestellt, da gibt es schon Interesse.“

Den Neubau der kleinen Brücke übernimmt die Stadt Meerbusch. Foto: ena

Zu Erinnerung: Um die abgerissene Brücke rankt sich eine skurrile Geschichte: Sie wurde in den 1980er Jahren installiert, war irgendwann marode und sollte deshalb erst abgerissen und dann repariert werden – auf Kosten der Stadt. Dagegen regte sich heftiger Protest, unter anderem vom Bund der Steuerzahler. Denn die Brücke habe überhaupt keinen Sinn, hieß es. Weil sie kein Wasser überquert, sondern einfach nur über eine Senke führt.

Im Oktober 2018 beschloss die Stadt daher, die Brücke abzureißen und nicht wieder aufzubauen. Gleichwohl hatten viele Lanker ihre Brücke lieb gewonnen – als Gestaltungselement und als Aussichtspunkt auf den See. Umso größer war die Freude, als der Heimatkreis im Januar 2019 überraschend erklärte, dass ein Meerbuscher Bürger den mindestens 100.000 Euro teuren Brücken-Neubau aus seiner privaten Kasse finanzieren wird. Bis heute ist der Name des Stifters geheim geblieben. „Wenn die Brücke fertig ist, wird er aber sicherlich in Erscheinung treten“, kündigt Franz Jürgens jedoch an. Für den Heimatkreis-Vorsitzenden soll die neue Brücke im Idealfall der Auftakt für eine umfassende Verschönerungsaktion des beliebten Ausflugsareals sein. „Wir als Heimatkreis sind immer daran interessiert, das Ortsbild von Lank zu verschönern. Und die Brücke wertet das Gelände rund um den Latumer See auf jeden Fall auf.“