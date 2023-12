Coaching in Meerbusch „Vielen Menschen fehlt das offene Ohr“

In herausfordernden Zeiten, in denen Krisen sich häufen, eine negative Grundstimmung in der Gesellschaft herrscht und die Anforderungen an den Einzelnen stetig wachsen, gehören Stress und Überforderung für viele Menschen längst zum Alltag. Um besser mit diesem Stress umzugehen und dauerhaft an mentaler und körperlicher Stärke gewinnen zu können, kann ein Resilienz-Training helfen. Dabei gilt es, die psychische Widerstandskraft zu stärken, konstruktive Lösungen für Probleme zu entwickeln und einen achtsamen Umgang mit sich selbst zu einzuüben. So kann ein gesunder Umgang mit stressigen Situationen erlernt werden, um wieder positiver durchs Leben gehen zu können.