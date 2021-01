Feuerwehr in Meerbusch : Brennendes Auto entzündet Dachstuhl

Feuerwehr in Meerbusch

Büderich Freitagmittag waren 50 Feuerwehrleute im Einsatz, um in Büderich den Brand zu löschen. Anwohner hatten wegen eines Explosionsgeräuschs und Rauch die Wehr alarmiert.

(RP) Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr Meerbusch um 12.26 Uhr zu einem Dachstuhlbrand auf dem Schaertzgensweg in Büderich gerufen. Eine deutliche Rauchentwicklung und explosionsartige Geräusche machte die Nachbarschaft aufmerksam, die umgehend die Feuerwehr alarmierte. Es rückten die Drehleiter der hauptamtlichen Wache, der Einsatzleitwagen des Löschzugs Osterath, der Löschzug Lank-Latum, der Löschzug Büderich, der Gerätewagen aus Strümp, sowie die Leitung der Feuerwehr Meerbusch aus. Ebenfalls alarmiert wurden der Rettungsdienst und die Polizei.

Bereits vor Eintreffen der Büdericher Feuerwehrleute konnte die Rauchentwicklung bestätigt werden, da sie weithin sichtbar war. Ein Pkw geriet in der Garage in Brand. Dieser entzündete weite Teile des Dachstuhls des Wohngebäudes. Sofort begannen die Einsatzkräfte über zwei Drehleitern mit der Brandbekämpfung. Nach kurzer Zeit war der Brand zwar unter Kontrolle, jedoch musste nach und nach das Dach abgetragen werden, um weitere Glutnester ablöschen zu können. Die Feuerwehr Meerbusch befand sich mit etwa 50 Einsatzkräften in diesem Einsatz.