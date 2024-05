Blaulicht in Meerbusch Brauner Mercedes CLS 250 gestohlen

In Osterath ist am Sonntag, 5. Mai, zwischen 1 und 7 Uhr morgens ein brauner Mercedes CLS 250 gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Besitzer seinen Wagen mit dem Kennzeichen NE-RM 8689 am Hoterheideweg in Osterath abgestellt. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Autos geben können, sich unter Telefon 02131 3000 zu melden.