Neubauten und provisorische Lösungen Bedarf nach Kita-Plätzen steigt weiter

Die Zahl der Kinder in Meerbusch steigt, und damit der Bedarf nach Schul- und Kitaplätzen in der Stadt. Das Ziel ist, für 98 Prozent aller Kinder zwischen drei Jahren und Schuleintritt einen Platz in einer Kindertageseinrichtung vorzuhalten, und im U3-Bereich eine Betreuungsquote von 50 Prozent garantieren zu können. Doch dafür müssen die Kapazitäten in vielen Stadtteilen erweitert werden, wie nun offiziell im Kitabedarfsplan durch den Jugendhilfeausschuss festgestellt wurde.