Meerbusch braucht erneut einen Wirtschaftsförderer

Die Stelle des Wirtschaftsförderers im Meerbuscher Rathaus soll neu besetzt werden.

Nur wenige Wochen, nachdem Rafael Koebnick als neuer Wirtschaftsförderer für Meerbusch vorgestellt wurde, sucht die Stadt bereits seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin. Es habe nicht gepasst, heißt es aus dem Rathaus. Heike Reiß hatte den Posten als Wirtschaftsförderin rund acht Jahre inne, bevor sie im Sommer in die Bezirksregierung nach Köln gewechselt war. In einem aufwendigen Bewerbungsverfahren hatte sich Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage dann einige Kandidaten angesehen, bevor sie sich für Rafael Koebnick aus Oberhausen entschieden hatte. 80 Interessenten hatten sich für die Stelle beworben.

Der Job der Wirtschaftsförderung in Meerbusch ist ambivalent: Es gibt kaum noch freie Grundstücke, auf denen sich Firmen ansiedeln könnten. Die Nachfrage nach Gewerbegrund aber ist groß, weil Meerbusch einen guten Ruf hat und optimal ans Autobahnnetz angebunden ist. Darum besteht die Hauptaufgabe der Wirtschaftsförderung in der Bestandspflege und im Netzwerken sowie darin, Ansprechpartner für die Firmen mit all ihren größeren oder kleineren Problemen zu sein.