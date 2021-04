Feuerwehr in Meerbusch : Brand beschädigt Wohnung und Dachstuhl in Büderich

An der Marienburger Straße brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Foto: feuerwehr meerbusch

Büderich Ein Brand in einem Büdericher Mehrfamilienhaus hat am Samstagnachmittag für starke Rauchentwicklung gesorgt. Die Löschzüge Büderich, Lank und Strümp rückten mit Atemschutzgeräten an.

(RP) Am Samstagnachmittag meldeten Anwohner der Marienburger Straße in Büderich, dass auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses Gegenstände in Brand geraten seien. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Löschzüge Büderich und Lank, die hauptamtlich besetzte Drehleiter aus Osterath sowie den Führungsdienst zur Einsatzstelle. Da bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung sichtbar war, wurde umgehend noch der Löschzug Strümp in Marsch gesetzt, da mit einem hohen Bedarf an Kräften, insbesondere von Atemschutzgeräteträgern, gerechnet wurde.

Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass der Brand bereits auf die Wohnung im Dachgeschoss sowie das Gebäudedach übergegriffen hatte. Umgehend wurde ein massiver Löschangriff mit insgesamt drei Strahlrohren und zwei Drehleitern eingeleitet. Da vor dem Gebäude nur wenig Platz zum Aufstellen der Drehleiter vorhanden ist, wurde ebenfalls ein benachbarter Betriebshof eines Telekommunikationsunternehmens genutzt.