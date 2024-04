Finanzen in Meerbusch Bommers gibt Nebeneinkünfte an die Stadtkasse weiter

Seit 2020 ist Christian Bommers Bürgermeister von Meerbusch. In seiner Rolle an der Spitze der Stadtverwaltung ist er in zahlreichen Gremien tätig und arbeitet unter anderem mit Unternehmen zusammen, an denen die Stadt einen Anteil hat. Teilweise ergeben sich daraus bezahlte Nebentätigkeiten. Allerdings gibt es rechtliche Unklarheiten, ob solche Tätigkeiten zu den Aufgaben des Bürgermeisters gehören und somit die Einkünfte der Stadt zustehen.