Auftritt der „Bohemians“ Open-Air-Konzert in Meerbusch verlegt

Der musikalische Teil von „Lank läuft“ beginnt nun bereits am Samstag um 18 Uhr. Von da können alle Besucher ihre Speisen und Getränke in der „Alten Weinschänke“, bei „Cinque Pomodori“, im „Fronhof“ und in der „Enoteca „Nere.vin“ genießen. Das geplante Vorprogramm der Jazzgruppe „Filofax“ entfällt, da die „Bohemians“ bereits ab 19 Uhr auf der Bühne stehen werden. Diese werden bei ihrem sechsten Auftritt auf dem Marktplatz erstmals nicht in der Stammbesetzung auftreten. Der verhinderte Ricardo Marinello wird durch Crossover-Sopranistin Sarah Bouwers sowie Sopranistin Mara Guseynova ersetzt. „Wir hoffen, dass das Publikum uns dennoch wie gewohnt unterstützen wird. Die Qualität wird in keinem Fall leiden“, betonen die beiden verbleibenden Tenöre, Sascha Dücker und Andreas Schönberg. Die Plätze für das Konzert sind schon seit mehreren Wochen ausverkauft. Sollte jemand aufgrund der geänderten Startzeit nicht kommen können, nimmt der TSV die entsprechenden Tickets zurück. „Wir haben eine lange Warteliste, sodass wir die Karten schnell wieder an den Mann oder die Frau bringen können“, sagt Peters.