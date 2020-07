An der Bösinghovener Straße : Kreisverkehr soll Unfälle vermeiden

Bösinghoven Die Einmündung der Bösinghovener Straße zur L386 ist ein Unfallschwerpunkt. Von 2017 bis 2019 gab es dort sechs Unfälle mit Verletzten. Der Bürgerverein wirbt für einen Kreisverkehr. Die Stadt will bei Straßen NRW dafür werben.

Kein Zweifel: Die Einmündung Bösinghovener Straße / An der Autobahn ist gefährlich. Erst im Februar hatte es mit Straßen NRW, der Kreispolizei und Verantwortlichen der Stadt deswegen einen Ortstermin gegeben: Sechs Unfälle haben sich dort in der Zeit von 2017 bis 2019 bereits ereignet, einige davon mit tödlichem Ausgang. Entweder weil Abbieger kreuzende Radfahrer, die Vorfahrt haben, übersehen hatten oder den entgegenkommenden Autoverkehr.

Nach dem Ortstermin war nicht nur das Stopp-Schild aufgestellt worden, zusätzlich wurde ein Piktogramm mit dem Stopp-Schild-Symbol auf der Bösinghovener Straße aufgebracht. Außerdem wurde die Markierung für den Radweg parallel zur Straße An der Autobahn in auffällig roter Farbe mit Rad-Piktogrammen markiert. Beschlossen wurde auch, dass auf der Landesstraße Vorwegweiser mit Richtungsangaben zu Ortsteilen und Städten aufzustellen, um die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer auf die Einmündung zu erhöhen. Sie wurden bislang aber noch nicht aufgestellt. Daran wird die Verwaltung Straßen NRW noch einmal erinnern.

Die Idee des Bürgervereins für einen Kreisverkehr an dieser Stelle stieß auf allgemeinen Rückhalt. Das könne sie sich gut vorstellen, pflichtete Barbara Neukirchen (Grüne) bei. „Das wäre sehr sehr sinnvoll. Darüber haben wir schon vor 15 Jahren gesprochen“, erinnerte Thomas Gabernig (FDP). Er wies darauf hin, dass im gesamten Kreis überall Kreisverkehre gebaut würden, in anderen Städten seien diese auf Landesstraßen häufig anzutreffen. In Meerbusch gebe es bislang nur einen an der Fähre. Die Beschlussvorlage wurde einstimmig angenommen.