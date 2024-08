Urlaubsfeeling in Meerbusch Kleinod am Rande von Bösinghoven

Das Kleinod am Rande von Bösinghoven ist nicht so leicht zu finden. Doch bei schönem Wetter lassen die vielen parkenden Autos am Straßenrand („Am Weilershof“) erahnen, dass das Ziel nicht mehr weit weg sein kann. Obwohl es keinen frei zugänglichen Badestrand gibt, kommen im Sommer täglich zahlreiche Gäste zum Bösinghovener See, um für ein paar Stunden den Alltag hinter sich zu lassen. Patrick Kulik und Kai Neumann haben gemeinsam mit zehn weiteren Freunden schon seit mehreren Jahren einen Privatsteg gemietet. „Es ist ein echtes Privileg“, sagen die zwei Kumpel. „Wir kommen mindestens einmal pro Woche aus Düsseldorf hierhin. Wenn dann zu einem Lagerfeuer die Sonne am See untergeht, ist das Urlausbfeeling pur.“