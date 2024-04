Futterquelle für Insekten in Meerbusch Blühstreifen als Beitrag zum Natur- und Artenschutz

Am Sonntag kamen Landwirte, Jäger und rund 40 Paten, die in den beiden vergangenen Jahren die Blühstreifenaktion unterstützt hatten, zum Gedankenaustausch auf dem Hof von Frank Neukirchen in Lank-Latum zusammen. „Wir wollten ihnen unseren Dank aussprechen, denn ohne Paten wäre diese Aktion nicht möglich“, betonte Leuchten.