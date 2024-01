Menschen in Meerbusch „Es gibt viel in der Natur zu entdecken“

„Den Betrieb zu übernehmen, stand für mich als Mädchen nicht zur Diskussion“, berichtet Birgit Jansen. Sie ist als Tochter neben zwei Brüdern in den 1970er Jahren mit der Bäckerei ihres Vaters und Großvaters Wieler in Lank-Latum aufgewachsen. Es war ganz klar, dass ihr älterer Bruder Jochen die Firma übernehmen werde. Daher kam in ihr gar nicht der Wunsch auf, in das Bäckerhandwerk einzusteigen. Doch so ganz kam sie von der Branche nicht los, wenn auch über Umwegen. Nach der Schule absolvierte sie zunächst im Steigenberger Parkhotel eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Danach wechselte sie zur Personalfirma TNT, die Serviceleistungen in der Gastronomie anbot. Sollte beispielsweise ein großes Firmenevent organisiert werden, sorgte Käfer für das exquisite Buffet und TNT für das qualifizierte Servicepersonal. „Wir waren in ganz Deutschland tätig und ich war für das Personal zuständig, das fest bei uns angestellt war,“, erzählt die heute 57-jährige tatkräftige Frau.