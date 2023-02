Meerbusch Bilder des Zusammenhalts

Nun freuen sich die beiden auf die Ausstellung, die die Stadt Meerbusch ermöglicht hat. Sie hoffen, dass viele Menschen kommen, Ukrainer und Deutsche. „Ich lade alle Menschen ein, mit mir diesen Tag zu teilen“, so Natalia. „Wir sind alle eine Familie und eine Familie soll zusammen sein, um gegenseitig Liebe und Wärme zu schenken und zu spüren. Ich lade alle die ein, die uns hier in Deutschland aufgenommen haben und zu unseren Freunden wurden. Wir sind sehr erstaunt und begeistert von der Gastfreundschaft in Meerbusch. Wir haben hier nicht nur Hilfe und eine Unterkunft gefunden, sondern haben in diesen leisen Straßen eine Hoffnung auf die Zukunft bekommen.“