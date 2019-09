Neues Angebot für jugendliche Nachtschwärmer : Jugendtaxi: Drei Fahrten am ersten Wochenende

Drei Monate lang läuft der Versuch mit dem Meerbuscher Jugendtaxi. Die Stadt übernimmt dann die Hälfte des Fahrpreises.

Der Auftakt war noch zurückhaltend: Am Freitag nutzten zwei Jugendliche, am Samstag nur einer das Angebot, sich mit dem Jugendtaxi nach Hause bringen zu lassen. „Das wird aber bestimmt noch mehr“, sagt Savas Demirkaya, Geschäftsführer des Taxi- und Mietwagenservice Meerbusch. Das Angebot, das auf Wunsch von Jugendlichen installiert wurde müsse sich noch herumsprechen. Gemeinsam mit der Stadt Meerbusch bietet er das Projekt an. Und das funktioniert so: Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren, die freitags oder samstags zwischen 23 und 3 Uhr alleine oder in der Clique innerhalb von Meerbusch von einer Party nach Hause wollen, können sich unter der Meerbuscher Telefonnummer 4444 ein ganz normales Taxi rufen, müssen das bei der Bestellung direkt sagen und außerdem einen Mitfahrschein dabei haben. Den können sie sich auf der Internetseite der Stadt Meerbusch (www.meerbusch.de) downloaden. Wer keinen Schein dabei hat, wird trotzdem mitgenommen: „Wir haben auch welche in unseren Wagen liegen“, so Demirkaya. Außer: Der Fahrgast ist unter 16 Jahre alt, dann muss ein Elternteil diesen Schein unterschrieben haben. die Taxifahrer sind angehalten, die Ausweise der jungen Fahrgäste zu kontrollieren.