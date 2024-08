Blaulicht in Meerbusch Betrunkener prallt mit Auto gegen Verkehrsschild

Glück im Unglück hatte ein 27-jähriger Autofahrer am Sonntag, 11. August, als er mit seinem Wagen auf der Lanker Straße in Richtung Lank-Latum von der Straße abkam. Laut Polizei prallte der Meerbuscher gegen 17.15 Uhr in Höhe des Scheidwegs auf dem seitlichen Grünstreifen gegen ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten, wurde aber nur leicht verletzt.