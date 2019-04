Radfahrerin schwer verletzt : 61-Jährige prallt mit dem Rad gegen Ampelmast

Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin, die vermutlich unter Alkoholeinfluss gegen einen Ampelmast prallte und stürzte.

Es war 23:20 Uhr an Ostermontag, als Zeugen der Polizei einen Verkehrsunfall mit einer gestürzten Radfahrerin auf der Meerbuscher Straße in Bovert meldeten. Die 61-jährige Frau wurde bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei durch ihren Ehemann sowie herbeigeeilte Ersthelfer betreut. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Meerbuscherin zuvor mit ihrem Fahrrad vom Radweg der Meerbuscher Straße in den Neusser Feldweg abbiegen und touchierte dabei mit ihrem Lenker den dortigen Ampelmast, woraufhin sie die Kontrolle über das Rad verlor und stürzte. Sie wurde schwer verletzt einer Klinik zugeführt. Da sie nach Angaben der Polizei möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.