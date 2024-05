Verbrechen Meerbusch Seniorin mit Computervirus betrogen

Eine 81-jährige Meerbuscherin ist am Montag, 6. Mai, Opfer von Online-Betrügern geworden. Sie hatte zu Hause an ihrem Laptop gearbeitet, als auf diesem eine Alarmmeldung über einen Trojaner, eine Form der Computer-Schadsoftware, erschien. In dem geöffneten Fenster stand eine Telefonnummer, die man anrufen solle, um den Trojaner entfernen zu lassen. Als die Senioren die angezeigte Nummer wählte, nahm ein Mann das Telefonat entgegen und hatte nach kurzer Zeit Zugriff auf den Laptop der Frau. Auf seine Anweisung hin tätigte die 81-Jährige mehrere Überweisungen. Der Mann am anderen Ende des Telefonats versicherte, dass kein Geld abgebucht werden würde. Nach dem Telefonat funktionierte der Laptop zwar wieder, allerdings musste die Meerbuscherin auch feststellen, dass alle Abbuchungen stattgefunden hatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.