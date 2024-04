Blaulicht in Meerbusch Falsche Wasserwerker betrügen Senioren

In den vergangenen Tagen waren in Neuss Täter mit einem Trickanruf zweimal erfolgreich: Am Telefon erklärten sie ihren Opfern, dass es verdächtige Abbuchungen vom Konto gegeben habe. So entlockten sie die Pins von EC-Karten und veranlassten sogar eine Übergabe der Karten. Zugleich wurde unter der Behauptung, bei vorhandenem Bargeld handle es sich um Falschgeld, eine vierstellige Summe ergaunert.