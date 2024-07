Besuch aus Amerika Alte deutsche Traditionen leben noch in Loose Creek

„Ich liebe diese Bauernhöfe in Deutschland. Sie sind so pittoresk und sauber“, lobte JD Huckstep. Noch mehr schätzt er die vielen Biersorten, die es in „Old Germany“ gibt. „Jeder Ort hat seine eigene Biersorte, das finde ich toll“, ergänzte er. Nächste Woche fahren seine Frau Jen und er mit ihren Gastgebern Helmut und Claudia von Hagen noch nach München, um die bayerischen Sorten zu testen. Was Huckstep auch noch aufgefallen ist: Pflastersteine auf den Straßen, nicht nur in Meerbusch, sondern auch in vielen Altstädten, die er gesehen habe. In Amerika sei dagegen alles asphaltiert. Er war mit seinen Gastgebern in Köln, wo er über die alten Steine gelaufen sei, die eine ganz besondere Atmosphäre mit viel Historie vermitteln. Sein Freund und Gastgeber von Hagen könne exzellent über die deutsche Geschichte sprechen, lobte er. Zusammen sei man zu Fuß auf den Turm des Doms geklettert und habe die Aussicht genossen. Danach probierten sie natürlich ein Früh-Alt und ein „Päffgen“ in der gleichnamigen Kneipe.