Entscheidung im Stadtrat Meerbusch beschließt Städtepartnerschaft mit Fastiv

Seither besteht ein Kontakt zwischen den beiden Städten, auch im Rahmen des Bemühens vieler Ukrainischer Gemeinden, einen Anschluss an den Westen aufzubauen. Im Dezember 2022 war Netiazhuk dann in Meerbusch zu Gast. Außerdem besteht inzwischen eine Zusammenarbeit zwischen den Musikschulen in Meerbusch und Fastiv, im September waren junge Musiker aus der Ukraine gemeinsam mit ihren Betreuern am Rhein zu Gast. Der Verein Meerbusch hilft hat eine größere Hilfslieferung nach Fastiv gesteckt und die Stadt unterstützte den Transport zweier Baufahrzeuge, die in der vom Krieg gebeutelten Stadt benötigt wurden, und die die Initiative Phoenix4UA und das EU-Projekt Cities4Cities organisiert hatten.