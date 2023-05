Umweltverschmutzung in Meerbusch Stadt lehnt Beschaffung von kompostierbaren Hundekotbeuteln ab

Kompostierbare Hundekotbeutel sollen die Umweltverschmutzung reduzieren, wenn Hundebesitzer sie anstatt in einem Abfalleimer in Gärten, Gebüschen oder Grünanlagen entsorgen. Allerdings gäben diese Beutel ein „zwielichtiges Bild“ ab, wie Meerbuschs erster und technischer Beigeordneter Andreas Apsel im Ausschuss sagt. Nicht nur seinen die biologisch abbaubaren Produkte bis zu viermal so teuer wie die konventionellen Beutel – die vorgesehene Zersetzung beginne häufig schon während der Lagerung, so, dass sie gar nicht zum Einsatz kommen. Bessere Lagerfähigkeit wirke dem gewünschten Effekt der biologischen Abbaubarkeit entgegen.