Bildung in Meerbusch Berufsorientierung in den Osterferien

(RP) Die Osterferien stehen vor der Tür und bieten Schülern der achten bis zehnten Klasse eine Gelegenheit, ihre Talente und Interessen zu erkunden. Für Jugendliche in Meerbusch und im ganzen Rhein-Kreis Neuss bietet die Kommunale Koordinierung der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW (KAoA)“ kostenlose Ferienkurse an, die praktische Einblicke in die Arbeitswelt bieten. Vom 25. bis zum 28. März finden die viertägigen Ferienkurse im Bildungszentrum Niederrhein an der Siemensstraße in Norf statt.