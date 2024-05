Sport in Meerbusch Benefizspiel erbrachte 5400 Euro für den guten Zweck

Mit mehr als 600 Zuschauern war das Benefizspiel zwischen den „Fußball Freunden Büderich `22“ (FFB) und der Traditionself von Fortuna Düsseldorf am 1. Mai ein voller Erfolg. Ein noch größerer Erfolg war jedoch die Spendensumme, die diese Veranstaltung hervorbrachte: Satte 5413 Euro kamen zusammen. „Mich macht es stolz, dass wir einen so hohen Betrag erreicht haben“, sagte der FFB-Vorsitzende Roland Peters, der jetzt gemeinsam mit Andreas Hecker, Organisator der Fortuna-Traditionsmannschaft, den symbolischen Scheck an Corinna Walker übergab.