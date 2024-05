Sport in Meerbusch Benefizspiel bringt rund 3000 Euro ein

Mehr als 600 Zuschauer strömten am Maifeiertag bei strahlendem Sonnenschein ins Stadion am Eisenbrand, um beim Benefizkick dabei zu sein. Die großen Namen der Fortuna waren abseits des Platzes anzutreffen. Sven Backhaus tummelte sich meist in der Nähe des Bierpilzes, Gerd Zewe, Egon Köhnen, Wilfried Woyke und Benno Beiroth machten es sich mit einer Bratwurst auf der Tribüne gemütlich. Die meist jungen Autogrammjäger hatten gesteckt bekommen, dass es sich um Fortuna-Legenden handelt. „Mein Vater hat mir gesagt, dass alle vier früher mal in der Bundesliga gespielt haben. Deswegen wollten wir uns unbedingt eine Unterschrift von ihnen holen“, berichteten die beiden Fortuna-Anhänger Benno (11) und Theo (9).