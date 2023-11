Kultur in Meerbusch Benefizkonzert für das „Night Project“

Am 27. Januar 2019 wurde „The ‚Night‘ Concert“ in Kaliningrad uraufgeführt, war zwei Tage später in Vilnius zu hören und feierte dann ein Jahr später in Hannover Deutschlandpremiere. Am 28. Januar 2024 wird das Werk im Gedenken an die Befreiung von Auschwitz unter dem Motto „Aufstand gegen den Hass“ unter Jeny Glantz (Sohn von Leib Glantz) in Berlin endlich wieder zu Gehör gebracht.