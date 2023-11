Verein aus Meerbusch Fußball Freunde Büderich veranstalten Benefiz-Cup

Die Fußball Freunde Büderich 22 laden am Sonntag, 3. Dezember zu einem Turnier für den guten Zweck in die Cageball-Halle in Lank-Latum, Nierster Straße 94, ein. Der Benefiz-Cup beginnt um 14 Uhr und dauert bis 19 Uhr; der Zutritt zur Halle ist ab 13.40 Uhr möglich.